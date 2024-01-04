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Машков вручил 13 удостоверений доверенным лицам Путина на выборах

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В Центральном избирательном штабе, расположенном в Гостином дворе, состоялось вручение удостоверений 13 доверенным лицам Владимира Путина, выдвинувшегося кандидатом на президентских выборах.
Машков вручил 13 удостоверений доверенным лицам Путина на выборах
  • РИА Новости

Удостоверения вручил сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Владимир Машков.

«Наш кандидат — действующий президент Российской Федерации, много передвигается по стране, по регионам, общается с людьми. И в этом плотном и интенсивном графике, конечно, невозможно со всеми встретиться», — рассказал он.

Как отметил Машков, поэтому и создан институт доверенных лиц.

«Поэтому и существуют доверенные лица, которым делегирована такая важная миссия — вести прямой диалог с гражданами нашей страны от имени нашего кандидата», — цитирует его ТАСС.

Удостоверения были, в частности, вручены главному трансплантологу Минздрава России Сергею Готье, лётчику-космонавту, исполнительному директору «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергею Крикалёву, артисту балета Сергею Полунину и другим.

По данным на 30 декабря, по всей России было собрано более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения российского лидера Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.

Владимир Машков заявил, что подписи в поддержку Путина ставят те, кто переживает за страну.

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