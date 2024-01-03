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Песков назвал фейком данные о планируемом заявлении Путина по мировой безопасности

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком появившиеся в Telegram данные о якобы готовящемся заявлении Владимира Путина по мировой безопасности и ситуации на Украине.
Песков назвал фейком данные о планируемом заявлении Путина по мировой безопасности
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что ранее в одном из Telegram-каналов был опубликован пост о том, что «завтра или послезавтра» Путин может сделать «жёсткое по своим параметрам сенсационное заявление», в котором буду затронуты вопросы мировой безопасности и, в частности, «украинский кейс».

 «Нет. Это фейк», — заявил Песков.

Ранее Путин в ходе общения с военными в госпитале им. Вишневского заявил, что Россия держит стратегическую инициативу в зоне СВО в своих руках.

Также он отметил, что Россия хочет завершить конфликт на Украине на своих условиях.

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