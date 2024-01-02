Минобороны: мобильная группировка РВСН перевооружена с «Тополей» на «Ярсы»
- РИА Новости
Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК «Тополь» на «Ярс» завершено переоснащение мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения», — сказали в ведомстве.
В составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится современный подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь-М» с достаточным эксплуатационным ресурсом.
Перевооружение этих полков планируется после 2025 года.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах России доведён до 95%. Президент добавил, что в морском компоненте эти показатели доведены почти до 100%.
По его словам, до конца 2023 года в российские ракетные войска будет поставлено 15 пусковых установок ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард».