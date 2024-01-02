Минобороны: мобильная группировка РВСН перевооружена с «Тополей» на «Ярсы»

Мобильная группировка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью перевооружена новейшими «Ярсами», они пришли на смену грунтовым ракетным комплексам «Тополь».

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК «Тополь» на «Ярс» завершено переоснащение мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения», — сказали в ведомстве.

В составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится современный подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь-М» с достаточным эксплуатационным ресурсом.

Перевооружение этих полков планируется после 2025 года.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах России доведён до 95%. Президент добавил, что в морском компоненте эти показатели доведены почти до 100%.

По его словам, до конца 2023 года в российские ракетные войска будет поставлено 15 пусковых установок ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард».