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Тимати поддержал кандидатуру Путина на выборах президента России

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Рэпер Тимати поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на выборы президента в 2024 году.
Тимати поддержал кандидатуру Путина на выборах президента России
  • РИА Новости

«Моя позиция известна, она не поменялась с тех пор, когда я поучаствовал в первом агитационном ролике Владимира Владимировича и потом, на втором сроке я был доверенным лицом. Поэтому, конечно, ничего не изменилось, я поддерживаю более чем и даже рад, что он всё-таки пойдёт на выборы», — сказал Тимати агентству городских новостей «Москва».

По данным на 30 декабря, по всей России было собрано более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Путина на президентских выборах 2024 года.

Народный артист России, сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков заявил, что подписи в поддержку главы государства ставят те, кто переживает за страну.

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