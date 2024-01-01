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Житель Тюмени выиграл миллиард рублей в лотерее

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Житель Тюмени стал третьим лотерейным миллиардером по итогам новогоднего тиража «Русского лото».
Житель Тюмени выиграл миллиард рублей в лотерее
  • РИА Новости

«По предварительным данным, лотерейный билет, который по результатам тиража принёс своему обладателю главный приз в размере 1 млрд рублей, был приобретён в Тюмени», — сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».

Отмечается, что это уже третий участник новогодних розыгрышей, который выиграл главный приз.

В Челябинской области 23 человека в 2021 году стали лотерейными миллионерами. Самый крупный выигрыш по итогам года превысил 25 млн рублей.

Ранее стало известно, что житель Владивостока выиграл более 265 млн рублей, купив билет лотереи «Спортлото «4 из 20» в мобильном приложении.

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