Житель Владивостока выиграл в лотерею «Спортлото» 265 млн рублей

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Более 265 млн рублей выиграл житель Владивостока, купив билет лотереи «Спортлото «4 из 20» в мобильном приложении.
Житель Владивостока выиграл в лотерею «Спортлото» 265 млн рублей
  • Reuters

Об этом сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото».

Отмечается, что победитель ещё не обратился за выигрышем.

По правилам «Спортлото «4 из 20», чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа комбинации в двух полях билета.

В январе в «Столото» рассказали, что «всего в новогоднем, 1369-м тираже «Русского лото» разыгрывалось более 2 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей пришёлся на крупные призы».

Отмечается, что «в один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер».

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