Житель Владивостока выиграл в лотерею «Спортлото» 265 млн рублей
- Reuters
Об этом сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото».
Отмечается, что победитель ещё не обратился за выигрышем.
По правилам «Спортлото «4 из 20», чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа комбинации в двух полях билета.
В январе в «Столото» рассказали, что «всего в новогоднем, 1369-м тираже «Русского лото» разыгрывалось более 2 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей пришёлся на крупные призы».
Отмечается, что «в один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер».