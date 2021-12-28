В Челябинской области 23 человека выиграли миллионы в лотерею в 2021 году

В Челябинской области 23 человека в 2021 году стали лотерейными миллионерами. Самый крупный выигрыш по итогам года превысил 25 млн рублей.

Об этом URA.RU сообщили в дирекции по связям с общественностью «Столото».

«В Челябинской области 23 человека в 2021 году стали лотерейными миллионерами. 54 жителя региона в уходящем году выиграли от 500 тыс. рублей. Самый крупный выигрыш в области составил 25 млн 345 тыс. рублей», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что житель Владивостока выиграл более 265 млн рублей, купив билет лотереи «Спортлото «4 из 20» в мобильном приложении.