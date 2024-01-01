Более 120 тысяч человек встретили Новый год на ВДНХ на выставке-форуме «Россия»

Новый год на международной выставке-форуме «Россия» встретили свыше 120 тыс. человек.

«Новогодние мероприятия 31 декабря на международной выставке-форуме «Россия» посетили свыше 120 тыс. человек. Для них куранты били 11 раз — по количеству часовых поясов нашей огромной страны», — говорится в сообщении дирекции.

Ранее российский лидер Владимир Путин обратился из Кремля с традиционным новогодним поздравлением. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки.

Он подчеркнул, что в новом году России предстоит идти вперёд и созидать будущее.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил россиян с Новым годом и Рождеством.