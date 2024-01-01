Мишустин: прошедший год сплотил россиян и научил преодолевать вызовы
Текст поздравления размещён на сайте правительства.
По словам Мишустина, для России уходящий год был насыщен многими важными событиями.
«Он (2023 год. — RT) ещё больше сплотил нас, научил преодолевать вызовы, строить масштабные планы, добиваться поставленных целей», — подчеркнул он.
Российский премьер пожелал россиянам здоровья, исполнения желаний и благополучия.
Ранее российский лидер Владимир Путин обратился из Кремля с традиционным новогодним поздравлением. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки.
Он подчеркнул, что в новом году России предстоит идти вперёд и созидать будущее.