Суд отказался заблокировать YouTube-канал Ивлеевой
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.
Согласно документу, суд отказал в удовлетворении исковых требований общественного деятеля Александра Морозова о взыскании моральной компенсации, блокировке аккаунтов и каналов в сети и об удалении публикаций.
Ранее Лефортовский районный суд города Москвы назначил блогеру Анастасии Ивлеевой административный штраф в размере 100 тыс. рублей за организацию «голой» вечеринки.
На мероприятие Ивлеева пришла в прозрачном платье, а колье с драгоценным камнем надела на ягодицы, заявив, что оно стоит 23 млн рублей.
Скандальную вечеринку в клубе «Мутабор» признали пропагандой ЛГБТ*.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.