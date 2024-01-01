Суд отказался заблокировать YouTube-канал Ивлеевой

Савёловский суд Москвы отказался заблокировать YouTube-канал блогера Анастасии Ивлеевой из-за видео с ненормативной лексикой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

Согласно документу, суд отказал в удовлетворении исковых требований общественного деятеля Александра Морозова о взыскании моральной компенсации, блокировке аккаунтов и каналов в сети и об удалении публикаций.

Ранее Лефортовский районный суд города Москвы назначил блогеру Анастасии Ивлеевой административный штраф в размере 100 тыс. рублей за организацию «голой» вечеринки.

На мероприятие Ивлеева пришла в прозрачном платье, а колье с драгоценным камнем надела на ягодицы, заявив, что оно стоит 23 млн рублей.

Скандальную вечеринку в клубе «Мутабор» признали пропагандой ЛГБТ*.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.