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В России повышается нормативная стоимость квадратного метра общей площади жилья

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С 1 января норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в России устанавливается в размере 97,5 тыс. руб.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на приказ Минстроя.

Кроме того, документ содержит показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по российским регионам на первый квартал текущего года.

Таким образом, самые высокие показатели устанавливаются для Москвы (170,6 тыс. руб., +3% к четвертому кварталу этого года), Санкт-Петербурга (165,3 тыс. руб., значение не изменилось), Приморского края (158,9 тыс. руб., +6%), Сахалинской области (157 тыс. руб., +3%), Чукотки (155,4 тыс. руб., значение не изменилось).

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин, комментируя последствия повышения первоначального взноса по льготной ипотеке, заявил, что в России пока сохраняется высокий спрос на жильё.

Как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.

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