Глава Минстроя констатировал сохранение ажиотажного спроса на жильё в России

В России пока сохраняется высокий спрос на жильё, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин, комментируя последствия повышения первоначального взноса по льготной ипотеке.

«Давайте мы посмотрим, пока, к сожалению, ажиотажный спрос на жильё не снижается. Программы льготной ипотеки продолжают работать до 1 июля. Будем смотреть, как рынок отреагирует на это охлаждение ситуации», — цитирует его ТАСС.

Ранее российское правительство повысило с 20 до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых.

Постановление правительства с новыми требованиями к льготным ипотечным программам вступит в силу 23 декабря 2023 года.