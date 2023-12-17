Глава Минстроя констатировал сохранение ажиотажного спроса на жильё в России
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«Давайте мы посмотрим, пока, к сожалению, ажиотажный спрос на жильё не снижается. Программы льготной ипотеки продолжают работать до 1 июля. Будем смотреть, как рынок отреагирует на это охлаждение ситуации», — цитирует его ТАСС.
Ранее российское правительство повысило с 20 до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых.
Постановление правительства с новыми требованиями к льготным ипотечным программам вступит в силу 23 декабря 2023 года.