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Правительство повысило до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых

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Российское правительство повысило с 20 до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых.
Правительство повысило до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Минфин России.

«Новым постановлением до 30% повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдаётся по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства», — сказано в материале.

Уточняется, что данная мера направлена на повышение качества кредитов.

Кроме того, правительство России повысило предельный размер дальневосточной и арктической ипотеки с 6 до 9 млн рублей.

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