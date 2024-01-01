Власти Кирова отменили праздничные гуляния из-за обстрела Белгорода

В Кирове отменили массовые праздничные гуляния из-за трагедии в Белгороде.

Об этом глава администрации города Вячеслав Симаков написал в Telegram.

Он отметил, что кировчане скорбят вместе с жителями Белгорода по погибшим из-за террористической атаки ВСУ.

По словам Симакова, власти города решили отменить запланированные развлекательные мероприятия.

Ранее во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском отменили праздничные салюты и фейерверки в честь Нового года из-за террористического обстрела украинцами Белгорода.

Кроме того, мэр Пензы Александр Басенко сообщил, что власти приняли решение об отмене запланированных гуляний в новогоднюю ночь на площади Ленина в знак солидарности с жителями Белгорода.