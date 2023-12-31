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Во Владивостоке отменили новогодние фейерверки

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Во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском отменили праздничные салюты и фейерверки в честь Нового года из-за террористического обстрела украинцами Белгорода.

Об этом главы двух городов сообщили в своих Telegram.

«Светлая память погибшим, скорейшего выздоровления раненым. Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки. Мы скорбим вместе со всей страной», — написал глава Владивостока Константин Шестаков.

Глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин также сообщил об отмене фейерверков. 

«Петропавловск-Камчатский скорбит вместе со всей Россией... Наша сила в единстве и несгибаемой воле к Победе!» — отметил он.

Согласно последним данным, в результате обстрела украинцами Белгорода погибли 22 человека.

В российском Минобороны сообщили, что украинцы атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

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