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Песков: Путин поздравил командующих группировками войск с Новым годом

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Российский лидер Владимир Путин поздравил командующих группировками войск с наступающим Новым годом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент Путин в преддверии Нового года поздравил командующих группировками войск», — цитирует его РИА Новости.

Песков уточнил, что речь идёт про Южное, Центральное, Западное, Восточное, Херсонское и Запорожское направления.

Президент поздравлял военачальников по телефону.

Ранее Путин обратился из Кремля с традиционным новогодним поздравлением. Первыми его услышали жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил Новый год.

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с наступающим Новым годом, отметив, что российская армия в очередной раз показала свою непобедимость, а также способность громить врага в любых условиях.

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