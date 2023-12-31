Патриарх Кирилл поздравил верующих с Новым годом
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, он совершил в храме Христа Спасителя молебное пение на новолетие.
«Всех сердечно поздравляю с наступающим новолетием!» — сказал Патриарх Кирилл.
Он отметил, что много страшного бывает в жизни, но «если мы с Богом, то все эти страхи превращаются в сон» — в проходящее и не приносящее вреда человеку.
Патриарх Кирилл добавил, что какие бы обстоятельства ни окружали человека, сохраняя веру в Господа и обращаясь к нему с горячей молитвой, обретается возможность быть с Богом и преодолевать все тяготы.
Президент России Владимир Путин обратился из Кремля с традиционным новогодним поздравлением. Первыми его услышали жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил Новый год.
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с наступающим Новым годом, отметив, что российская армия в очередной раз показала свою непобедимость, а также способность громить врага в любых условиях.