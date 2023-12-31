Эвакуированные в Москву пациенты из Белгорода перенесли полёт хорошо

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире канала «Россия 24» сообщил, что эвакуированные в Москву пациенты из Белгорода перенесли полёт хорошо.

Gettyimages.ru

«Перелёт прошёл хорошо, пациенты не ухудшились, состояние стабильное», — цитирует его РИА Новости. Ранее сообщалось, что спецборт МЧС России доставил в Москву граждан, пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны украинцев.