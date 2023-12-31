Эвакуированные в Москву пациенты из Белгорода перенесли полёт хорошо
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире канала «Россия 24» сообщил, что эвакуированные в Москву пациенты из Белгорода перенесли полёт хорошо.
- Gettyimages.ru
«Перелёт прошёл хорошо, пациенты не ухудшились, состояние стабильное», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что спецборт МЧС России доставил в Москву граждан, пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны украинцев.
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