Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших при обстреле
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Ил-76 МЧС России уже вылетел в Москву.
30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.