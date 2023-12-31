Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших при обстреле

Спецборт МЧС России доставит в Москву 25 человек, пострадавших в результате обстрела Белгорода 30 декабря со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ил-76 МЧС России уже вылетел в Москву.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.