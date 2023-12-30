Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством отца Легойды

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды — отца журналиста Владимира Легойды.

«С болью в сердце воспринял скорбное известие о трагической кончине вашего отца и супруга Романа Тимофеевича Легойды», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее источник RT сообщил, что подозреваемый в убийстве отца Легойды был неоднократно судим.

Источник в правоохранительных органах сообщил RT, что тело 90-летнего Романа Легойды нашли у машины рядом с дорогой в Видном.

После этого официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что подозреваемого в убийстве задержали.