В МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве отца Легойды

Подозреваемого в убийстве отца журналиста Владимира Легойды задержали. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды», — говорится в заявлении.

Волк подчеркнула, что подозреваемого в ближайшее время доставят в следственные органы.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил RT, что тело 90-летнего Романа Легойды нашли возле машины рядом с дорогой в подмосковном Видном.

В МВД заявили, что сотрудники полиции сделают всё возможное, чтобы привлечь виновных в убийстве Романа Легойды к ответственности.