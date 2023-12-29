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МВД: полиция сделает всё возможное, чтобы раскрыть убийство отца Легойды

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Сотрудники полиции сделают всё возможное, чтобы привлечь виновных в убийстве Романа Легойды к ответственности, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники МВД России сделают всё возможное, чтобы раскрыть это ужасное преступление и привлечь виновных к ответственности», — написала она в своём Telegram-канале.

Волк также выразила соболезнования журналисту Владимиру Легойде в связи с трагической гибелью его отца.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил RT, что тело 90-летнего Романа Легойды нашли рядом с дорогой возле машины в подмосковном Видном.

Владимир Легойда заявил RT, что пока у него нет информации по поводу убийства его отца.

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