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Журналист Легойда заявил, что у него пока нет информации по поводу убийства отца

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Журналист Владимир Легойда заявил RT, что пока у него нет информации по поводу убийства его отца.
Журналист Легойда заявил, что у него пока нет информации по поводу убийства отца
  • РИА Новости
  • © Александр Натрускин

«Не могу сейчас говорить, дорогой, я в первый раз в такой ситуации», — заявил он.

Легойда добавил, что также не знает, может ли инцидент быть связан с его деятельностью.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил RT, что тело 90-летнего Романа Легойды нашли рядом с дорогой возле машины в подмосковном Видном.

Расследование уголовного дела находится на контроле центрального аппарата СК.

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