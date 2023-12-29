Журналист Легойда заявил, что у него пока нет информации по поводу убийства отца
- РИА Новости
- © Александр Натрускин
«Не могу сейчас говорить, дорогой, я в первый раз в такой ситуации», — заявил он.
Легойда добавил, что также не знает, может ли инцидент быть связан с его деятельностью.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил RT, что тело 90-летнего Романа Легойды нашли рядом с дорогой возле машины в подмосковном Видном.
Расследование уголовного дела находится на контроле центрального аппарата СК.