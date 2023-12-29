Журналист Легойда заявил, что у него пока нет информации по поводу убийства отца

Журналист Владимир Легойда заявил RT, что пока у него нет информации по поводу убийства его отца.

«Не могу сейчас говорить, дорогой, я в первый раз в такой ситуации», — заявил он.

Легойда добавил, что также не знает, может ли инцидент быть связан с его деятельностью.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил RT, что тело 90-летнего Романа Легойды нашли рядом с дорогой возле машины в подмосковном Видном.

Расследование уголовного дела находится на контроле центрального аппарата СК.