Бастрыкину доложат о расследовании убийства 90-летнего мужчины в Подмосковье

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве 90-летнего мужчины в Ленинском городском округе Московской области.

Об этом сообщили в СК.

«По поручению председателя СК России ход расследования уголовного дела по факту убийства пожилого человека в Ленинском городском округе Московской области поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что следователи столичного Следственного комитета устанавливают обстоятельства смерти женщины, которую без признаков жизни нашли 29 декабря в квартире одного из жилых домов на улице Барышиха в Москве.