Тело женщины с ножевым ранением обнаружили в квартире на юго-западе Москвы
- РИА Новости
Как отметили в ГСУ СК России по Москве, на теле женщины были обнаружены признаки насильственной смерти, а именно — ножевое ранение.
«В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.
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