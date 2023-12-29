Тело женщины с ножевым ранением обнаружили в квартире на юго-западе Москвы

Следователи столичного Следственного комитета устанавливают обстоятельства смерти женщины, которую без признаков жизни нашли 29 декабря в квартире одного из жилых домов на улице Барышиха в Москве.

Как отметили в ГСУ СК России по Москве, на теле женщины были обнаружены признаки насильственной смерти, а именно — ножевое ранение.

«В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

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