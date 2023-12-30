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RT: задержанный по подозрению в убийстве отца Легойды ранее был судим

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Уроженец Брянской области, которого задержали по подозрению в убийстве 90-летнего отца журналиста Владимира Легойды, ранее был неоднократно судим.
RT: задержанный по подозрению в убийстве отца Легойды ранее был судим
  • РИА Новости

По данным RT, 25-летний Адам Щ. в 16 лет был приговорён к 2,5 года за мелкую кражу и уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений, а в 2017 году он вышел на свободу.

В 2018 году мужчину снова осудили за кражу имущества с применением силы на 31 тыс. рублей. В суде он настаивал на смягчении приговора, ссылаясь на хронические заболевания и примирение сторон, однако ему отказали.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил RT, что тело 90-летнего Романа Легойды нашли у машины рядом с дорогой в Видном.

После этого официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что подозреваемого в убийстве задержали.

В СК России сообщили, что подозреваемый признался в убийстве отца Легойды.

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