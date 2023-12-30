СК: подозреваемый признался в убийстве отца Легойды

Подозреваемый на допросе признался в убийстве 90-летнего отца журналиста Владимира Легойды. Об этом сообщили в СК России.

По словам мужчины, он попытался ограбить пожилого мужчину, показав нож.

«Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И всё. Я его убил», — сказал он в ходе допроса в СК России.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил RT, что тело 90-летнего Романа Легойды нашли возле машины рядом с дорогой в подмосковном Видном.

Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что подозреваемого в убийстве отца Легойды задержали.