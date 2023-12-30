СК предъявил обвинения подозреваемому в убийстве отца журналиста Легойды

Сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области предъявили обвинения подозреваемому в убийстве отца журналиста Владимира Легойды. Об этом говорится в заявлении ГСУ СК по Московской области.

Сообщается, что мужчине выдвинули обвинения по статьям об убийстве, подделке документов и разбою.

Обвиняемый во время допроса дал следователю признательные показания и рассказал, что совершил убийство мужчины с целью завладения его деньгами. После убийства он похитил у жертвы 100 тыс. рублей.

Ранее источник RT сообщил, что подозреваемый в убийстве отца Легойды был неоднократно судим.

Источник в правоохранительных органах сообщил RT, что тело 90-летнего Романа Легойды нашли у машины рядом с дорогой в Видном.

После этого официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что подозреваемого в убийстве задержали.