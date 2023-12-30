В Петербурге ребёнок получил ожог пищевода из-за набора «Юный химик»
- РИА Новости
Об этом говорится в материале 78.ru.
По предварительным данным, мальчик выпил гидроксид натрия, после чего ему стало плохо. Он закричал, и его затошнило кровью.
Через некоторое время мать мальчика вызвала бригаду скорой помощи. Врачи осмотрели ребёнка и увезли его в больницу. На текущий момент он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после поедания снега.