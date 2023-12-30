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В Петербурге ребёнок получил ожог пищевода из-за набора «Юный химик»

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Двухлетний ребёнок в Санкт-Петербурге выпил вещество из набора «Юный химик» и получил ожог пищевода.
В Петербурге ребёнок получил ожог пищевода из-за набора «Юный химик»
  • РИА Новости

Об этом говорится в материале 78.ru.

По предварительным данным, мальчик выпил гидроксид натрия, после чего ему стало плохо. Он закричал, и его затошнило кровью.

Через некоторое время мать мальчика вызвала бригаду скорой помощи. Врачи осмотрели ребёнка и увезли его в больницу. На текущий момент он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после поедания снега.

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