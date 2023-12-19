В Ленобласти девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после поедания снега
- РИА Новости
Об этом сообщило 78.ru.
По словам матери, во время прогулки ребёнок упал в сугроб и поел снега. После того как они вернулись домой, дочь съела немного шоколада и выпила компот, а через полчаса ребёнок стал вялым.
Мать спровоцировала рвоту у пострадавшей, однако дочь потеряла сознание. Тогда женщина вызвала скорую помощь.
«Прибывшие медики установили, что девочка отравилась химикатами. Её в тяжёлом состоянии доставили в больницу Всеволожска. На данный момент девочку перевели в отделение педиатрии», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Башкирии семья с пятью детьми отравилась хлором в бассейне.