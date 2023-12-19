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В Ленобласти девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после поедания снега

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Годовалую девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как она поела снег с химикатами во Всеволожске в Ленинградской области.
В Ленобласти девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после поедания снега
  • РИА Новости

Об этом сообщило 78.ru.

По словам матери, во время прогулки ребёнок упал в сугроб и поел снега. После того как они вернулись домой, дочь съела немного шоколада и выпила компот, а через полчаса ребёнок стал вялым.

Мать спровоцировала рвоту у пострадавшей, однако дочь потеряла сознание. Тогда женщина вызвала скорую помощь.

«Прибывшие медики установили, что девочка отравилась химикатами. Её в тяжёлом состоянии доставили в больницу Всеволожска. На данный момент девочку перевели в отделение педиатрии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Башкирии семья с пятью детьми отравилась хлором в бассейне.

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