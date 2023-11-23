В Башкирии семья с пятью детьми отравилась хлором в бассейне
- РИА Новости
Об этом сообщила прокуратура Башкирии.
По данным ведомства, трое детей в возрасте от восьми до 16 лет и двое молодых людей 18 и 19 лет отдыхали с родителями в арендованном коттедже.
«В последующем они почувствовали недомогание и обратились в больницу с признаками отравления парами хлора», — приводит сообщение РИА Новости.
Три человека были госпитализированы.
Ранее в Саратове приостановили работу бассейна, где во время занятия физкультурой отравились пять учениц лицея-интерната.
В Королёве Московской области завели дело по факту отравления двух малолетних братьев угарным газом.