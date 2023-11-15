В Королёве завели дело по факту отравления двух малолетних братьев угарным газом
- РИА Новости
Сообщается, что дело завели по ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), передаёт Агентство городских новостей «Москва».
Следствие установило, что вчера, примерно в 23:00 мск, дети во время нахождения дома почувствовали себя плохо, один из них потерял сознание.
«По приезде скорой медицинской помощи братья были госпитализированы в медицинское учреждение, где им диагностировано отравление угарным газом», — рассказала Врадий.
Указывается, что незадолго до инцидента в квартире установили новую газовую колонку.
Ранее сообщалось, что три человека погибли от отравления угарным газом в Саратовской области.