В Королёве завели дело по факту отравления двух малолетних братьев угарным газом

Уголовное дело по факту отравления двух малолетних детей угарным газом возбуждено в подмосковном городе Королёве, заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

Сообщается, что дело завели по ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), передаёт Агентство городских новостей «Москва».

Следствие установило, что вчера, примерно в 23:00 мск, дети во время нахождения дома почувствовали себя плохо, один из них потерял сознание.

«По приезде скорой медицинской помощи братья были госпитализированы в медицинское учреждение, где им диагностировано отравление угарным газом», — рассказала Врадий.

Указывается, что незадолго до инцидента в квартире установили новую газовую колонку.

Ранее сообщалось, что три человека погибли от отравления угарным газом в Саратовской области.