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В Королёве завели дело по факту отравления двух малолетних братьев угарным газом

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Уголовное дело по факту отравления двух малолетних детей угарным газом возбуждено в подмосковном городе Королёве, заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.
В Королёве завели дело по факту отравления двух малолетних братьев угарным газом
  • РИА Новости

Сообщается, что дело завели по ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), передаёт Агентство городских новостей «Москва».

Следствие установило, что вчера, примерно в 23:00 мск, дети во время нахождения дома почувствовали себя плохо, один из них потерял сознание.

«По приезде скорой медицинской помощи братья были госпитализированы в медицинское учреждение, где им диагностировано отравление угарным газом», — рассказала Врадий.

Указывается, что незадолго до инцидента в квартире установили новую газовую колонку.

Ранее сообщалось, что три человека погибли от отравления угарным газом в Саратовской области.

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