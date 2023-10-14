Три человека погибли от отравления угарным газом в Саратовской области
- РИА Новости
Об этом сообщил представитель регионального правительства Юрий Юрин.
По его информации, отравление произошло ночью в Пугачёвском районе в селе Давыдовка.
«В результате отравления угарным газом женщина и двое мужчин погибли», — говорится в сообщении.
В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее четыре человека, по предварительным данным, погибли из-за отравления угарным газом в Тамбовской области.