Три человека погибли от отравления угарным газом в Саратовской области

Три человека погибли в результате отравления угарным газом в частном доме в Саратовской области.

РИА Новости

Об этом сообщил представитель регионального правительства Юрий Юрин. По его информации, отравление произошло ночью в Пугачёвском районе в селе Давыдовка. «В результате отравления угарным газом женщина и двое мужчин погибли», — говорится в сообщении. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее четыре человека, по предварительным данным, погибли из-за отравления угарным газом в Тамбовской области.