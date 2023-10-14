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Три человека погибли от отравления угарным газом в Саратовской области

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Три человека погибли в результате отравления угарным газом в частном доме в Саратовской области.
Три человека погибли от отравления угарным газом в Саратовской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил представитель регионального правительства Юрий Юрин.

По его информации, отравление произошло ночью в Пугачёвском районе в селе Давыдовка.

«В результате отравления угарным газом женщина и двое мужчин погибли», — говорится в сообщении.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее четыре человека, по предварительным данным, погибли из-за отравления угарным газом в Тамбовской области.

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