На востоке Москвы водитель повредил 13 припаркованных машин при выезде из двора
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.
«Ночью на улице Перовской водитель автомобиля Mitsubishi при выезде из двора повредил 13 припаркованных автомашин и в нарушение правил дорожного движения покинул место дорожной аварии», — говорится в сообщении.
Злоумышленником оказался местный житель 1981 года рождения.
От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.
В настоящий момент прокуратура контролирует привлечение мужчины к административной ответственности.
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