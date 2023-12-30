На востоке Москвы водитель повредил 13 припаркованных машин при выезде из двора

На востоке Москвы водитель автомобиля повредил 13 припаркованных машин при выезде из двора и покинул место аварии.

Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

«Ночью на улице Перовской водитель автомобиля Mitsubishi при выезде из двора повредил 13 припаркованных автомашин и в нарушение правил дорожного движения покинул место дорожной аварии», — говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался местный житель 1981 года рождения.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

В настоящий момент прокуратура контролирует привлечение мужчины к административной ответственности.

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