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На востоке Москвы водитель повредил 13 припаркованных машин при выезде из двора

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На востоке Москвы водитель автомобиля повредил 13 припаркованных машин при выезде из двора и покинул место аварии.
На востоке Москвы водитель повредил 13 припаркованных машин при выезде из двора
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры. 

«Ночью на улице Перовской водитель автомобиля Mitsubishi при выезде из двора повредил 13 припаркованных автомашин и в нарушение правил дорожного движения покинул место дорожной аварии», — говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался местный житель 1981 года рождения.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

В настоящий момент прокуратура контролирует привлечение мужчины к административной ответственности.

Ранее в Саратовской области три человека пострадали в результате аварии с трактором и автомобилем.

Пешеход погиб в результате аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Свердловской области.

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