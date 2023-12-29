Три человека пострадали из-за столкновения трактора и авто в Саратовской области

В Саратовской области три человека пострадали в результате аварии с трактором и автомобилем.

Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

Как сказано в заявлении ведомства в Telegram, водитель, управляя трактором «Беларус», по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем Škoda Rapid.

«В результате ДТП пассажирам автомобиля — женщине 1982 года рождения, восьмилетнему мальчику и девочке-подростку — оказана медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Ранее житель Москвы, находясь за рулём автомобиля марки Nissan, сбил 80-летнюю пенсионерку, после чего покинул место ДТП.

28 декабря пешеход погиб в результате аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Свердловской области.