Три человека пострадали из-за столкновения трактора и авто в Саратовской области
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Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
Как сказано в заявлении ведомства в Telegram, водитель, управляя трактором «Беларус», по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем Škoda Rapid.
«В результате ДТП пассажирам автомобиля — женщине 1982 года рождения, восьмилетнему мальчику и девочке-подростку — оказана медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.
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