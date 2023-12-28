Пешеход погиб в результате ДТП на трассе в Свердловской области

Пешеход погиб в результате аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Свердловской области, информирует пресс-служба УГИБДД по региону.

По данным ведомства, водитель легкового автомобиля, двигаясь по трассе по левой полосе движения, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобилей.

От полученных травм мужчина 1938 года рождения скончался на месте.

Проводится проверка.

Ранее в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа восьмилетний ребёнок хотел перейти дорогу во дворе, поскользнулся и попал под автомобиль. В отношении водителя возбуждено административное дело.