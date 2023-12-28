В ХМАО проверят водителя, сбившего мальчика во дворе дома

В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа восьмилетний ребёнок хотел перейти дорогу во дворе, поскользнулся и попал под автомобиль. В отношении водителя возбуждено административное дело.

«По предварительным данным, 33-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, не учёл скорость движения и метеорологические условия и допустил наезд на несовершеннолетнего», — прокомментировали URA.RU в отделе пропаганды УГИБДД по ХМАО.

Там отметили, что мальчик отделался незначительными ушибами.

Ранее сообщалось, что в Иванове женщина за рулём внедорожника сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе, а затем врезалась в автобус.