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В ХМАО проверят водителя, сбившего мальчика во дворе дома

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В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа восьмилетний ребёнок хотел перейти дорогу во дворе, поскользнулся и попал под автомобиль. В отношении водителя возбуждено административное дело.
В ХМАО проверят водителя, сбившего мальчика во дворе дома
  • РИА Новости

«По предварительным данным, 33-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, не учёл скорость движения и метеорологические условия и допустил наезд на несовершеннолетнего», — прокомментировали URA.RU в отделе пропаганды УГИБДД по ХМАО.

Там отметили, что мальчик отделался незначительными ушибами.

Ранее сообщалось, что в Иванове женщина за рулём внедорожника сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе, а затем врезалась в автобус.

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