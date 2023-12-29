Водитель иномарки сбил 80-летнюю пенсионерку в Москве и покинул место ДТП

Житель Москвы, находясь за рулём автомобиля марки Nissan, сбил 80-летнюю пенсионерку, после чего покинул место ДТП. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Как можно увидеть на кадрах опубликованной ведомством видеозаписи, в момент ДТП водитель двигался задним ходом. После удара он вышел из машины, подошёл к пенсионерке, затем вернулся в авто и уехал.

«Первую помощь пострадавшей оказали случайные прохожие, которые вызвали скорую помощь и правоохранителей. Здоровью 80-летней пенсионерки причинён тяжкий вред», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о ДТП на Рублёвском шоссе в Москве, где водитель после столкновения с другим автомобилем сбил пешехода на тротуаре.