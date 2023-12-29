RT в Telegram
Подпишись

Водитель иномарки сбил 80-летнюю пенсионерку в Москве и покинул место ДТП

Короткая ссылка
Житель Москвы, находясь за рулём автомобиля марки Nissan, сбил 80-летнюю пенсионерку, после чего покинул место ДТП. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.
Водитель иномарки сбил 80-летнюю пенсионерку в Москве и покинул место ДТП
  • РИА Новости

Как можно увидеть на кадрах опубликованной ведомством видеозаписи, в момент ДТП водитель двигался задним ходом. После удара он вышел из машины, подошёл к пенсионерке, затем вернулся в авто и уехал.

«Первую помощь пострадавшей оказали случайные прохожие, которые вызвали скорую помощь и правоохранителей. Здоровью 80-летней пенсионерки причинён тяжкий вред», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о ДТП на Рублёвском шоссе в Москве, где водитель после столкновения с другим автомобилем сбил пешехода на тротуаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить