Водитель иномарки сбил 80-летнюю пенсионерку в Москве и покинул место ДТП
- РИА Новости
Как можно увидеть на кадрах опубликованной ведомством видеозаписи, в момент ДТП водитель двигался задним ходом. После удара он вышел из машины, подошёл к пенсионерке, затем вернулся в авто и уехал.
«Первую помощь пострадавшей оказали случайные прохожие, которые вызвали скорую помощь и правоохранителей. Здоровью 80-летней пенсионерки причинён тяжкий вред», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о ДТП на Рублёвском шоссе в Москве, где водитель после столкновения с другим автомобилем сбил пешехода на тротуаре.