Кабмин России продлил запрет на вывоз риса и рисовой крупы до июня 2024 года
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Об этом информирует пресс-служба российского кабмина.
«В России продлевается временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение нацелено на поддержание стабильности на российском рынке этой продукции.
Кроме того, утверждены квоты на беспошлинный вывоз зерновых, подсолнечного масла и шрота из новых российских регионов.
До этого запрет на вывоз из России этой продукции был введён на срок до 31 декабря 2023 года.
Ранее правительство России приняло решение о продлении запрета на экспорт семян рапса до 29 февраля 2024 года.