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Кабмин России продлил запрет на вывоз риса и рисовой крупы до июня 2024 года

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Правительство России приняло решение о продлении запрета на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года.
Кабмин России продлил запрет на вывоз риса и рисовой крупы до июня 2024 года
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует пресс-служба российского кабмина.

«В России продлевается временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение нацелено на поддержание стабильности на российском рынке этой продукции.

Кроме того, утверждены квоты на беспошлинный вывоз зерновых, подсолнечного масла и шрота из новых российских регионов.

До этого запрет на вывоз из России этой продукции был введён на срок до 31 декабря 2023 года.

Ранее правительство России приняло решение о продлении запрета на экспорт семян рапса до 29 февраля 2024 года.

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