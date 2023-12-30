Кабмин России продлил запрет на вывоз риса и рисовой крупы до июня 2024 года

Правительство России приняло решение о продлении запрета на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года.

Об этом информирует пресс-служба российского кабмина.

«В России продлевается временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение нацелено на поддержание стабильности на российском рынке этой продукции.

Кроме того, утверждены квоты на беспошлинный вывоз зерновых, подсолнечного масла и шрота из новых российских регионов.

До этого запрет на вывоз из России этой продукции был введён на срок до 31 декабря 2023 года.

Ранее правительство России приняло решение о продлении запрета на экспорт семян рапса до 29 февраля 2024 года.