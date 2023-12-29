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Машков рассказал о работе избирательного штаба Путина

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Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина, глава Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков рассказал подробности о работе штаба.
Машков рассказал о работе избирательного штаба Путина
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает «Российская газета».

«Работа у нас кипит, в Москве порядка 50 точек, где идёт сбор подписей за кандидата в президенты», — заявил Машков на встрече с участниками арт-кластера «Таврида», которая состоялась на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

По словам артиста, в штаб приходят жители разных регионов.

«Я вижу, насколько искренний этот людской поток, там не было ни одного, кого бы кто-то привёл», — отметил Машков.

Как добавил артист, сотрудники штаба, волонтёры и гости — это люди, которые волнуются «за наш огромный корабль под названием «Россия» и его будущего капитана».

Ранее ЦИК зарегистрировала поданные Путиным документы.

Также стало известно, что президентские выборы в России впервые пройдут с использованием онлайн-голосования.

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