Машков рассказал о работе избирательного штаба Путина
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Об этом сообщает «Российская газета».
«Работа у нас кипит, в Москве порядка 50 точек, где идёт сбор подписей за кандидата в президенты», — заявил Машков на встрече с участниками арт-кластера «Таврида», которая состоялась на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
По словам артиста, в штаб приходят жители разных регионов.
«Я вижу, насколько искренний этот людской поток, там не было ни одного, кого бы кто-то привёл», — отметил Машков.
Как добавил артист, сотрудники штаба, волонтёры и гости — это люди, которые волнуются «за наш огромный корабль под названием «Россия» и его будущего капитана».
Ранее ЦИК зарегистрировала поданные Путиным документы.
Также стало известно, что президентские выборы в России впервые пройдут с использованием онлайн-голосования.