RT в Telegram
Подпишись

Врач Алентов назвал самым опасным катание на «ватрушках» и тюбингах

Короткая ссылка
Врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов рекомендовал россиянам отказаться от катания с горок на «ватрушках» и тюбингах.
Врач Алентов назвал самым опасным катание на «ватрушках» и тюбингах
  • Gettyimages.ru
  • © VladGans

«Несмотря на свою мягкость, они самые опасные — врачи отмечают, что с началом зимнего сезона в травматологические отделения ежедневно может поступать до нескольких десятков пациентов с травмами после катания на этих средствах», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, «ватрушки» и тюбинги неуправляемые — они легко разворачиваются, на них сложно затормозить или быстро выбраться из них, чтобы избежать столкновения.

«Кроме того, на кочках тюбинг вместе с пассажиром легко подбрасывается, а при приземлении есть высокий риск компрессионного перелома позвоночника», — заключил Алентов.

Ранее врач-травматолог, детский ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Николай Бацаленко рекомендовал надевать на ребёнка шлем, наколенники и налокотники при катании с ледяной горки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить