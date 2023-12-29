Врач Алентов назвал самым опасным катание на «ватрушках» и тюбингах

Врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов рекомендовал россиянам отказаться от катания с горок на «ватрушках» и тюбингах.

«Несмотря на свою мягкость, они самые опасные — врачи отмечают, что с началом зимнего сезона в травматологические отделения ежедневно может поступать до нескольких десятков пациентов с травмами после катания на этих средствах», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, «ватрушки» и тюбинги неуправляемые — они легко разворачиваются, на них сложно затормозить или быстро выбраться из них, чтобы избежать столкновения.

«Кроме того, на кочках тюбинг вместе с пассажиром легко подбрасывается, а при приземлении есть высокий риск компрессионного перелома позвоночника», — заключил Алентов.

Ранее врач-травматолог, детский ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Николай Бацаленко рекомендовал надевать на ребёнка шлем, наколенники и налокотники при катании с ледяной горки.