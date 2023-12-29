Врач Шевчук: живая ель может спровоцировать обострение аллергии

Врач иммунолог-аллерголог Видновской КБ Минздрава МО Наталья Шевчук рассказала, что россияне, страдающие аллергическими проявлениями, могут испытать обострение заболевания, если решат украсить дом натуральным новогодним деревом.

Хвойные деревья — известный источник аллергенов, которые содержатся в мелкой пыльце, а также в их смоле и выделяемых эфирных маслах, сообщила она в интервью Общественной службе новостей.

«Помимо этого, аллергия может быть вызвана специальными веществами, которыми опрыскивают деревья для борьбы с вредителями, предотвращения опадания хвои, уменьшения опасности возгорания и т. д.», — отметила Шевчук.

Также, по её словам, дерево может являться источником других аллергенов — например, плесневых грибов, обитающих в коре, на иглах и ветвях, или пыли, в которой обитают пылевые клещи.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на исследование, проведённое в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber, сообщал, что большинство россиян (65%) планируют поставить дома искусственную ёлку.