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ФТС: полтонны гашиша на 800 млн рублей изъяли в Псковской области

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В Псковской области изъяли полтонны гашиша на 800 млн рублей.
ФТС: полтонны гашиша на 800 млн рублей изъяли в Псковской области
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

«Две крупные партии гашиша не позволили ввезти в Россию сотрудники Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с УФСБ России по Псковской области», — передаёт сообщение РИА Новости.

Уточняется, что из незаконного оборота изъяли 478 кг наркотика стоимостью свыше 800 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела.

24 августа Федеральная таможенная служба России сообщила, что у контрабандистов из Литвы изъяли партию гашиша на 2 млрд рублей в Ленинградской области.

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