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В метро Москвы запустили ещё 11 новогодних поездов

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал ещё об 11 праздничных поездах московского метро, оформленных в ретростиле.
В метро Москвы запустили ещё 11 новогодних поездов

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«Чтобы подарить нашим пассажирам новогоднее настроение, мы запускаем праздничные поезда сразу на восьми линиях метро. Это составы разных моделей, но их объединяет праздничное оформление, дизайн которого разработали специально к наступающему Новому году», — сказал Ликсутов.

Как отметил чиновник, составы выделяются яркой краской, внутри украшены игрушечными снегирями, снежинками и ёлками.

Пять новогодних составов курсируют по Большой кольцевой и Кольцевой линиям. Другие шесть — на маршрутах Сокольнической, Калининской, Солнцевской, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий.

Ранее сообщалось, что на Кольцевой линии метро запустили «вязаный» поезд.

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