На Кольцевой линии метро запустили «вязаный» поезд
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Пассажиры московского транспорта любят тематические поезда. Приглашаем прокатиться в праздничных составах во время новогодних каникул», — сказал Ликсутов.
Отмечается, что состав оформлен в красном цвете. На вагонах размещены объёмные декоративные элементы, похожие на пряжу и снежинки.
Кроме того, к новогодним праздникам на линии вышли праздничные составы МЦД, трамваи, автобусы, электробусы и электросуда.
Ранее сообщалось, что на улицах Москвы запустили новогодний трамвай «Татра Т3».