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На улицах Москвы запустили новогодний трамвай «Татра Т3»

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о новогоднем трамвае «Татра Т3», который будет ездить по столичным улицам до 24 января.
На улицах Москвы запустили новогодний трамвай «Татра Т3»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Он будет ходить по маршруту А — от Новоконной площади до метро «Чистые пруды». Трамвай станет запоминающимся украшением Москвы к Новому году», — заявил Ликсутов.

Отмечается, что трамвай со световой инсталляцией можно увидеть каждый день с 16:00 до поздней ночи.

В нём будут кататься праздничные снеговики с символами Нового года.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы запустили новогодний поезд «Ёж-3».

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