На улицах Москвы запустили новогодний трамвай «Татра Т3»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Он будет ходить по маршруту А — от Новоконной площади до метро «Чистые пруды». Трамвай станет запоминающимся украшением Москвы к Новому году», — заявил Ликсутов.
Отмечается, что трамвай со световой инсталляцией можно увидеть каждый день с 16:00 до поздней ночи.
В нём будут кататься праздничные снеговики с символами Нового года.
Ранее сообщалось, что в метро Москвы запустили новогодний поезд «Ёж-3».