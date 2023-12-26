На улицах Москвы запустили новогодний трамвай «Татра Т3»

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о новогоднем трамвае «Татра Т3», который будет ездить по столичным улицам до 24 января.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Он будет ходить по маршруту А — от Новоконной площади до метро «Чистые пруды». Трамвай станет запоминающимся украшением Москвы к Новому году», — заявил Ликсутов.

Отмечается, что трамвай со световой инсталляцией можно увидеть каждый день с 16:00 до поздней ночи.

В нём будут кататься праздничные снеговики с символами Нового года.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы запустили новогодний поезд «Ёж-3».