В метро Москвы запустили новогодний поезд «Ёж-3»

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро начал курсировать новогодний поезд «Ёж-3».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Он радует москвичей своим особенным оформлением и атмосферой, а мы каждый год подбираем ему новые украшения. Уверен, что поездка в этом составе надолго запомнится вам и вашим детям», — сказал Ликсутов.

Составы типа «Ёж-3» ходили в метро около 50 лет.

Традиция украшать этот состав новогодними шарами, еловыми ветками, фигурами дедов-морозов, гирляндами и снежинками появилась в 2016 году.

Отмечается, что в 2023 году праздничный поезд выйдет на линию в последний раз.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве число поездок на трамваях выросло на 20% в течение года.