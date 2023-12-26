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В метро Москвы запустили новогодний поезд «Ёж-3»

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро начал курсировать новогодний поезд «Ёж-3».
В метро Москвы запустили новогодний поезд «Ёж-3»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Он радует москвичей своим особенным оформлением и атмосферой, а мы каждый год подбираем ему новые украшения. Уверен, что поездка в этом составе надолго запомнится вам и вашим детям», — сказал Ликсутов.

Составы типа «Ёж-3» ходили в метро около 50 лет.

Традиция украшать этот состав новогодними шарами, еловыми ветками, фигурами дедов-морозов, гирляндами и снежинками появилась в 2016 году.

Отмечается, что в 2023 году праздничный поезд выйдет на линию в последний раз.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве число поездок на трамваях выросло на 20% в течение года.

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