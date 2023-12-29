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Песков назвал личным делом каждого решение о подписях в поддержку Путина

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Решение о подписях в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах — личное дело каждого, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков назвал личным делом каждого решение о подписях в поддержку Путина
  • РИА Новости

«Что касается администрации (президента России. — RT), это личное дело каждого. Здесь нет места и не должно быть места никакой кампанейщине. Действительно, люди сами и по своей воле идут и ставят свои подписи», — сказал он.

При этом Песков отметил, что сам не успел этого сделать, но подчеркнул, что «ещё время есть».

Ранее Центризбирком зарегистрировал список доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента, ими стали 346 человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения российского лидера Владимира Путина в качестве кандидата на президентских выборах в России в 2024 году.

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по хоккею Александр Якушев также выступил в поддержку решения Владимира Путина участвовать в выборах.

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