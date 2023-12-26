Хоккеист Александр Якушев выступил в поддержку Владимира Путина на выборах
- РИА Новости
Его слова приводит агентство городских новостей «Москва».
«Поддерживаю однозначно. Потому что он лидер. Он не только лидер в России, но и лидер в мировом плане», — сказал Якушев.
Он отметил, что Путин делает всё ради России и её жителей. Хоккеист обратил внимание на то, что президент также уделяет большое внимание развитию спорта в России.
В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Путина для участия в выборах.
По словам Якушева, он уже поставил свою подпись в поддержку кандидатуры Путина.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в беседе с сайтом «Москва 24» также выступила в поддержку Путина.