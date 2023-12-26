RT в Telegram
Подпишись

Хоккеист Александр Якушев выступил в поддержку Владимира Путина на выборах

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по хоккею Александр Якушев выступил в поддержку решения Владимира Путина участвовать в президентских выборах, назначенных на март 2024 года.
Хоккеист Александр Якушев выступил в поддержку Владимира Путина на выборах
  • РИА Новости

Его слова приводит агентство городских новостей «Москва».

«Поддерживаю однозначно. Потому что он лидер. Он не только лидер в России, но и лидер в мировом плане», — сказал Якушев.

Он отметил, что Путин делает всё ради России и её жителей. Хоккеист обратил внимание на то, что президент также уделяет большое внимание развитию спорта в России.

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Путина для участия в выборах.

По словам Якушева, он уже поставил свою подпись в поддержку кандидатуры Путина.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в беседе с сайтом «Москва 24»  также выступила в поддержку Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить