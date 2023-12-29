Пресс-секретарь Киркорова отреагировала на сообщения о замене артиста в новогоднем фильме
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«Как мы можем подтвердить или опровергнуть? Мы откуда знаем? У нас нет такой информации», — сказала она.
Ранее в СМИ появилась информация, что Филиппа Киркорова вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет всё».
27 декабря сообщалось, что Киркоров исчез с постеров новогодней комедии.
Телеведущая, продюсер и директор ТНТ Тина Канделаки сообщила, что телеканал переснимает некоторые сцены фильма «Иван Васильевич меняет всё».
26 декабря народный артист опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».